Borsalarda 'Obama artışı'

Asya borsalarından sonra, Avrupa borsalarında da endeksler yükselmeye başladı.



Bu gelişme, Barack Obama'nın açıklamaları ve bazı ülkelerdeki ekonomi paketlerini izliyor.



Haftanın ilk işlem gününde erken saatlerde Londra, Paris ve Frankfurt'ta hisse senetlerinin değeri yüzde 6'yı aşkın değer kazandı.



FTSE 100 endeksinde artış oranı yüzde 5,5'i buldu.



Fransa'daki Cac 40 endeksi ise yüzde 6,8 oranında yükseldi.



Güney Kore'deki Kospi endeksi son dört haftanın en yüksek günlük artış oranıyla, yüzde 7,5 oranında yükseldi.



Japonya'nın ana endeksi konumundaki Nikkei de haftanın ilk işlem gününde yüzde 5,2 oranında yükseldi.



Obama'nın sözleri



Piyasalardaki yükseliş eğiliminin nedeninin ABD ve diğer bazı ülkelerde planlandığı haber verilen ekonomiyi canlandırma önlemleri olduğu düşünülüyor.



ABD'de geçen ayki seçimde yeni başkan olarak seçilen Barack Obama, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, hazırladığı ekonomiyi iyileştirme planının en az 2,5 milyon kişiye iş imkanı yaratacağını söylemişti.



Obama ayrıca, planlarının devasa bir alyapı yatırımını da içerdiğini söylemişti.



Güney Kore ve Hindistan'da da yetkililer hem şirketlere hem de ekonomilerinin geneline destek olmak amacıyla yeni önlemler açıkladılar.



İMKB kapalı



Türkiye'de ise İstanbul Borsası bayram tatili nedeniyle Cuma gününe kadar kapalı.

İMKB Cuma günü ise normal işlemlerine devam edecek.



Erdoğan: IMF ile görüşüyoruz



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sabah yaptığı açıklamada IMF ile görüşmelerini sürdüğünü açıkladı.



Erdoğan "dünyada krizden en az etkilenen ülkenin Türkiye olacağını" da söyledi.

