Borsalarda 2008’de en çok kayıp yüzde 94.4 ile İzlanda’da











Borsaların kayıp yılı

Küresel çapta borsaların büyük bölümünün kaybı yüzde 40’ı aştı. Ekonomik krizin iflasa sürüklediği İzlanda borsası yıllık yüzde 94.4 kayıpla 2008’in en fazla kaybeden borsası oldu. İzlanda’yı yüzde 72.4 kayıpla Dubai, yüzde 70.5 ile Romanya borsası izledi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın yıllık kaybı yüzde 51.6 oldu. Asya’da en büyük kayıp yüzde 65.9 ile Vietnam borsası ve yüzde 65.4 ile Çin borsasında oldu.