Borsalarda 2008’de en çok kayıp yüzde 94.4 ile İzlanda’da
Küresel finansal kriz ve ekonomik yavaşlamanın damgasını vurduğu 2008'de, küresel borsalar rekor kayıplar verdi.
02 Ocak 2009 02:00
Küresel finansal kriz ve ekonomik yavaşlamanın damgasını vurduğu 20087de, küresel borsalar rekor oranda kayıplar verdi.
Küresel çapta borsaların büyük bölümünün kaybı yüzde 40’ı aştı. Ekonomik krizin iflasa sürüklediği İzlanda borsası yıllık yüzde 94.4 kayıpla 2008’in en fazla kaybeden borsası oldu. İzlanda’yı yüzde 72.4 kayıpla Dubai, yüzde 70.5 ile Romanya borsası izledi.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın yıllık kaybı yüzde 51.6 oldu. Asya’da en büyük kayıp yüzde 65.9 ile Vietnam borsası ve yüzde 65.4 ile Çin borsasında oldu.