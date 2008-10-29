Borsalar coştu gözler FED’e çevrildi

Çin Merkez Bankası faiz oranlarını 3. kez indirdi

Fed’in bugün sona erecek toplantısında faizi en az yarım puan düşürmesi bekleniyor. Fed faizi yarım puanın üzerinde düşürürse, ABD’de gösterge faiz ilk kez yüzde 1’in altına inecek. Çin’den gelen sürpriz faiz indirimiyle borsalarda hızlı yükselişler oldu.ABD Merkez Bankası Fed’in bugün sona sürecek faiz toplantısında faizi en az yarım puan düşürerek yüzde 1’e indirmesi bekleniyor. Fed’in faizi 0.75 puan veya 1 puan düşüreceğini öngörenlerin sayısı da az değil.Fed, son olarak, 8 Ekim’de diğer önde gelen merkez bankalarıyla yaptığı koordineli faiz indirim hareketinde, faizi yarım puan düşürerek yüzde 1.5’e indirmişti.FAİZ 4 YIL ÖNCEYE DÖNECEKFed bu toplantıda faizi yarım puan düşürerek yüzde 1’e çekerse, ABD’de faiz Haziran 2004’ten bu yana en düşük düzeye inmiş olacak. ABD’de gösterge faiz Haziran 2003 ve Haziran 2004 arasında yüzde 1 düzeyindeydi.Fed bu toplantıda faizi yarım puanın üzerinde düşürürse, ABD’de faiz tarihin en düşük düzeyine inecek. Fed’in bu toplantısında olmasa da, faizi yıl sonuna doğru veya 2009 başında yüzde 1’in altına indirmesini bekleyenlerin sayısı giderek artıyor.Fed’in faizi yüzde 1’in altına indireceği beklentisinin en önemli dayanağı, ekonominin içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin, Fed Başkanı Ben Bernanke tarafından da teyit edilmesi. Bernanke, geçen hafta Kongre’de yaptığı konuşmada, ekonominin birkaç çeyrek zayıf kalacağını ve bu nedenle yeni bir ekonomik canlandırma paketinin uygun olacağını söyledi.ABD’DE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DARALMA BEKLENİYOREkonomistlerin ABD ekonomisiyle ilgili tahminleri de oldukça karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Bloomberg’ün yaptığı ankete göre, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 daraldığı, dördüncü çeyrekte ise yüzde 2.2 daralacağı öngörülüyor. Yüzde 2.2’lik daralma, ABD ekonomisinin 1990’ın son çeyreğinden bu yana sergilediği en kötü performansa işaret edecek. Bu durumda Fed’in, Japonya’nın 1990’lı yıllarda yaptığı gibi, faizi sıfıra doğru çekmesinin bile söz konusu olabileceği belirtiliyor.BORSALAR ‘FAİZ’LE COŞTUFed’in faiz kararı öncesinde piyasalarda adeta bayram yaşandı. Fed’den faiz indirimi beklentisinin yanı sıra Japonya’nın da 7 yıl sonra faizi indirebileceği haberleri piyasalara moral verirken, Çin’den geçen sürpriz faiz indirimi kazançları artırdı.ABD’de S&P 500 Endeksi yüzde 10.8’le tarihteki ikinci büyük yükselişini yaşadı. Dow Jones Sanayi Endeksi de yüzde 10.9 arttı. Tokyo Borsası’nda Nikkei Endekis günü yüzde 7.7’lik yükselişle tamamladı. Brezilya’da Bovespa Endeksi’nde de yüzde 13.42’lik artış oldu.Çin’in 6 hafta içinde üçüncü kez faiz indirimine gitmesiyle Avrupa borsalarında yükselişler hızlandı. Londra ve Paris borsalarında kazançlar yüzde 5’i aştı. Frankfurt Borsası’nda da hafif artışlar gözleniyor. Moskova ve Budapeşte borsalarında da artışlar yüzde 11’in üzerinde.