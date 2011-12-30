-Borsalar 2011 yılını büyük yıllık kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor LONDRA/FRANKFURT (A.A) - 30.12.2011 - Avrupa borsaları 2011 yılını 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana en büyük kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Asya borsalarında olduğu gibi Avrupa borsalarının da önemli oranda değer kaybetmesine Avro Bölgesi borç krizinin küresel ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkilemesi, ABD ekonomisinin büyümesinin yeterli olmaması ve Çin ekonomisinin büyümesini uzun süre yüksek oranlarda sürdüremeyeceği işaretleri yol açtı. Uluslararası borsaların değer kaybında ayrıca doğal felaketler, ticari işlem skandalları, emtia fiyatlarındaki hızlı dalgalanmalar ve Arap dünyasındaki siyasi karmaşa nedeniyle petrol fiyatlarının inişli çıkışlı seyir izlemesi rol oynadı. Avro Bölgesi'nde, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi büyük borç yükü altındaki ülkelerde ciddi kayıplarla karşı karşıya bulunan bankaların bu yıl kayıpları şimdiye kadar yüzde 39'u buldu. Doğal kaynaklar sektörü ve otomotiv sektöründe hisse kayıplarının ise sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 25 olması bekleniyor. -Londra ve Frankfurt borsaları- Londra Borsası ve Frankfurt Borsası yeni yıl tatili nedeniyle erken kapandı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yılın son işlem gününde yüzde 0,1 değer kazanarak 5.572,28 puandan yılı tamamladı. Ancak, FTSE 100 Endeksi'nin yıllık kaybı yüzde 5,7 olarak kayıtlara geçti. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi de yüzde 0,85 artarak 5.898,35 puandan kapandı. DAX Endeksi'nin yıllık kaybı ise yüzde 14,69'u buldu. İşlemlerin sürdüğü Fransa'da Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi'nin yılı yüzde 17 ve İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi'nin yılı yüzde 25,8 kayıpla tamamlaması öngörülüyor. -Petrol fiyatı- Yılın son işlem gününde ABD ham petrolünün Şubat ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 99 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Şubat ayı teslim fiyatı 107 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Şubat ayı teslimi varil fiyatı bugün Avrupa'daki işlemlerde 68 sent düşüşle 98,97 dolardan satılmaya başladı. ABD ham petrolünün Şubat ayı teslimi varil fiyatı dün 29 sent artışla 99,65 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Şubat ayı teslimi varil fiyatı da 1,21 dolar değer kaybıyla 106,80 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolünün 2011 yılını yüzde 13 değer kazancıyla tamamlayacağı tahmin ediliyor. Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 2010 yılını 91,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrol de 94,75 dolardan kapatmıştı.