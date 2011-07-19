-BORSA DÜŞÜŞLE KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 439,12 puan düşerek 61.840,10 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,71 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 254,25 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 184,87 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 değer yitirdi.