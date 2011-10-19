-Borsa'daki düşüş yüzde 2,0'yi aştı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - İMKB 100 Endeksi'nin 2. Seanstaki kaybı yüzde 2,00'yi aştı. 1. Seansı 405,91 puan ve yüzde 0,69 oranındaki artışla 59.156,50 puandan kapanan endeks, dünkü 1. Seansta olduğu gibi bugün 2. Seansta da 58.000 puanın altına geriledi. 2. Seansa 193,28 puan ve yüzde 0,33'lük düşüşle 58.963,22 puandan başlayan endeks, seansın ilk yarısını, birinci seans kapanışına göre 757,73 puan düşerek 58.398,77 puandan geçti. Hisse senetleri, birinci seans kapanışına göre yüzde 1,28 oranında değer yitirdi. 2. Seansın son 1 saatine yaklaşılırken 57.828,88 puana kadar gerileyen endeks saat 16.30 itibariyle ilk seans kapanışına göre 1.227,06 puan ve yüzde 2,07'lik düşüşle 57.929,44 puan seviyesinde bulunuyor. İMKB 100 Endeksi, dün 1. Seansta 57.389,99 puana kadar devam eden bir düşüşün ardından 2. seansta toparlanarak günü 58.750,59 puandan tamamlamıştı.