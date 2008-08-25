Borsada yükselişin sürmesi bekleniyor

Global kredi krizi ve ABD ekonomisindeki sorunlar nedeniyle oldukça sarsıntılı günler geçiren finansal piyasalar kritik bir haftaya daha giriyor. Geçtiğimiz cuma günü ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin açıklamaları piyasalarda da doping etkisi yaratırken, ABD ve Avrupa piyasalarındaki yükselişi takip eden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da (İMKB) geçtiğimiz cuma günü 1.324 puan yükselişle haftayı 40.894 puandan tamamladı. Dolar da 1.1850 YTL seviyesine geriledi. Borsanın bu hafta da yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği, yatırımcılar tarafından da merak ediliyor.



Borsanın bu hafta da yükselişini sürdüreceğini belirten uzmanlar yeni hedefin 42 bin olduğunu ve bu seviyeyi aşması durumunda endeksin 43 bin seviyesinin üzerine yükselebileceğini vurguladı. Uzmanlara göre, global piyasalarda dalgalanma olması durumunda borsada zaman zaman düşüş de yaşanabilir.



Finansal piyasaların seyrinde bu hafta da kuşkusuz ABD ekonomisiyle ilgili haberler etkili olacak.



Cuma günü, Warren Buffett'ın ABD'li mortgage kredisi şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac'in batmayacak kadar büyük şirketler olduğu ve borsanın bu yıl geçen yıla göre daha cazip olduğu açıklamaları, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratsa da ABD ekonomisi ve finans sektörüne yönelik endişeler sürüyor.



Yabancı girişi artıyor



İMKB, bu hafta da ABD ekonomisi ve global piyasalarla ilgili haberlere göre yönünü tayin edecek. Acar Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Zeynel Balcı'ya göre borsada 42.000-42.500 seviyesi kritik. Bu seviyeyi görmesi durumunda İMKB-100 Endeksi'nde, 44.000 seviyesinin hedefleneceğini söylüyor Balcı. Dolar'ın da bu hafta 1.17-1.20 YTL bandında hareket etmesi beklenirken, siyasi istikrarın sağlanması ve mevsimsel olarak dolar kurunun düşük seyrettiği aylarda olmamız dolarda yukarı yönlü hızlı hareketi önlüyor.



Geri alım ihalesi var



Bono piyasasında ise faiz oranlarının yüksek seyri sürüyor. Hafta başında yüzde 18,4'e geriledikten sonra global piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle perşembe yüzde 18,79 seviyesine kadar yükselen 14 Nisan 2010 vadeli gösterge kağıdın bileşik faizi cuma yüzde 18,68'e geriledi.



Global kredi krizinin yarattığı tedirginlik yanında yurtiçinde de enflasyon beklentilerindeki yükseliş faizde aşağı yönlü bir hareketi sınırlıyor. Ancak, faizlerin geldiği düzey ve Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar arasında en yüksek faiz veren ülkelerden biri olması nedeniyle önümüzdeki günlerde yabancı girişine bağlı olarak faizlerin bir miktar düşebileceği kaydediliyor. Hazine bu hafta Temmuz-Ağustos 2008 iç borçlanma stratejisi çerçevesinde, yarın 27 Ağustos valörlü olmak üzere, 26 Kasım 2008 tarihli senede ilişkin geri alım ihalesi yapacak. Tek fiyat ihale sistemine göre yapılacak ihalede azami net 1 milyar YTL tutarında geri alım yapılacak ve banka bazında herhangi bir limit uygulanmayacak.



Borsa kademeli olarak yükselir



Borsada cuma günü beklenenden hızlı bir yükselişin devamının gelme olasılığının yüksek olduğunu belirten HSBC Portföy Grup Başkanı Namık Aksel, şunları söyledi: "Borsa kademeli olarak yükselecek. Endeksin önümüzdeki günlerde 39.000-39.500 ile 43.500 aralığında hareket edeceğini düşünüyorum. Endeksin, bu hafta 43.500 puana ulaşıp ulaşamayacağını yurtdışı piyasalardaki gelişmeler belirliyecek. AK Parti'ye kapatma davası nedeniyle geçmişte pozisyon alamayan yabancıların Türkiye'deki pozisyonları da yavaş yavaş artacak. YTL'nin ise güçlü seyri sürüyor. Euro/dolar paritesi, 1.50'nin üzerine yükselirse dolar, yeniden 1.15 YTL'ye düşebilir."



(Referans Gazetesi)

