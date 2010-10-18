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Ekonomi

BORSADA YİNE REKOR İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2010 21:29

-BORSADA YİNE REKOR İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 356,77 puan ve yüzde 0,51 artışla 70.457,99 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. Bundan önceki kapanış rekoru 70.166,89 puanla 13 Ekim 2010 tarinde kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 147,90 puan azalarak 70.457,99 puana geriledi. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,21 oranında değer kaybetti. İlk seanstaki 504,67 puanlık artış dikkate alındığında, İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 356,77 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,51 değer kazandı.

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