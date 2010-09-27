-BORSADA YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,60 artışla 64.627,29 puana yükselerek iki işlem gününden sonra yine tarihi rekorla kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 109,39 puan artarak 64.627,29 puana yükseldi. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,17 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 276,42 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 385,81 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,60 değer kazandı. Bileşik Endeks, en son 22 Eylül Çarşamba günü 64.479,14 puanla rekor kırmıştı.