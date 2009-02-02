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Ekonomi

Borsada yabancı payı yüzde 67.27’ye yükseldi

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki payı, önceki haftaya göre yükselerek yüzde 67,27'ye çıktı.

02 Şubat 2009 02:00

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı, önceki haftaya göre yükselerek yüzde 67,27'ye çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 30 Ocak 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 52,63 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 67,27 olarak gerçekleşti.

Yabancılar, bu tarih itibariyle 12 milyar 492 milyon 709 bin 6 adet hisse ile toplam 40 milyar 348 milyon 733 bin 580 TL tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.

Yabancıların 23 Ocak 2009 tarihinde İMKB'deki payı, yüzde 66,70 seviyesindeydi. Aynı tarihte yabancıların sahip olduğu hisselerin piyasa değeri ise 37 milyar 981 milyon 481 bin 408 TL olarak gerçekleşmişti.

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