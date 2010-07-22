T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU   İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2010 14:02

-BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU   İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 60.000 puanı da görmüş oldu. Dün 59.494,67 puandan tüm zamanların rekoruyla kapanan Bileşik Endeks, bugünkü 1. Seansın açılışında 191,06 puan ve yüzde 0,32 düşüşle 59.303,61 puana indi. İMKB Bileşik Endeksi, açılışın ardından bir süre kararsız bir seyir izledikten sonra ilk saat sona erdiğinde 59.826,26 puana kadar çıkarak yeni bir seans içi rekoru kırdı. Bu rekorun ardından yükseliş devam etti ve Endeksin ilk kez 60.000 puanı geçmesiyle rekor yenilendi. İMKB Bileşik Endeksi 60.112,01 puana kadar devam eden bir yükseliş gösterdi. Bundan önceki seans içi en yüksek seviye 59.771,82 puanla 15 Nisan 2010 Perşembe günü 1. seansta kırılmıştı. Şimdiye kadar görülen en yüksek gün sonu kapanışı da 59.494,67 puanla dün gerçekleşmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24