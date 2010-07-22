-BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 60.000 puanı da görmüş oldu. Dün 59.494,67 puandan tüm zamanların rekoruyla kapanan Bileşik Endeks, bugünkü 1. Seansın açılışında 191,06 puan ve yüzde 0,32 düşüşle 59.303,61 puana indi. İMKB Bileşik Endeksi, açılışın ardından bir süre kararsız bir seyir izledikten sonra ilk saat sona erdiğinde 59.826,26 puana kadar çıkarak yeni bir seans içi rekoru kırdı. Bu rekorun ardından yükseliş devam etti ve Endeksin ilk kez 60.000 puanı geçmesiyle rekor yenilendi. İMKB Bileşik Endeksi 60.112,01 puana kadar devam eden bir yükseliş gösterdi. Bundan önceki seans içi en yüksek seviye 59.771,82 puanla 15 Nisan 2010 Perşembe günü 1. seansta kırılmıştı. Şimdiye kadar görülen en yüksek gün sonu kapanışı da 59.494,67 puanla dün gerçekleşmişti.