Borsada şirketler çağrı için para bulamıyor

Küresel krizle likidite sıkıntısına düşen şirketler borsada çağrı için finansman bulamazken, bazı şirketler ana ortaklarından kaynak temin ediyor.



Küresel krizin para kaynaklarını adeta kurutması, borsada çağrı yapmak zorunda olan şirketlerin elini kolunu bağladı. Referans gazetesinde yer alan bir habere göre şirketler çağrı için finansman bulamazken, bazı şirketler ise ana ortaklarından kaynak temin ediyor.



Global krizin Türk reel sektörüne etkileri 2009'da katlanarak devam ediyor. Global krizle birlikte likidite sıkıntısına düşen ve finansman bulmakta zorlanan şirketler, daha önce yaptıkları satın almalar için yükümlü oldukları çağrı işlemlerini yerine getiremez oldular.



Birlik Mensucat'tan Küçükçalık Tekstil'e geçen Lüks Kadife, Sabancı Holding'in Akkardan'a sattığı Bossa ve ve Sportif AŞ ile Futbol AŞ'yi birleştirmeyi amaçlayan Galatasaray'da çağrı için finansman arayışları sürüyor. Küresel krizin finansman kanallarını tıkaması, kendisini sadece çağrı işlemlerinde değil, işletme sermaye ihtiyacında da hissettiriyor. Kent Gıda, Tuborg, Meges Boya gibi İMKB şirketleri de finansman ihtiyaçlarını ana ortaklarından sağladı.



Lüks Kadife için 2.6 milyon dolar



Lüks Kadife'nin yüzde 75,5'ini Haziran 2008'de 8 milyon dolara Birlik Mensucat'tan satın alan Küçükçalık Tekstil'in geriye kalan hisselerini alması için 2.6 milyon dolar bulması gerekiyor. Çağrıdan mauaf tutulmak için genel kurul kararı aldıran Küçükçalık Tekstil, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) takılmıştı. Çağrıdan muafiyet başvurusunu kabul etmeyen SPK, 1.3012 dolar çağrı fiyatı belirlemişti. Küçükçalık, çağrı fiyatına dünya ölçeğinde yaşanan krizi gerekçe göstererek itiraz etti. Ancak SPK çağrının yerine getirilmesini istiyor. Küçükçalık Tekstil'den son yapılan açıklamada, çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmek istediği, ancak bunun için gerekli finansmanın bulamadığı bildirildi. Açıklamada, global kriz nedeniyle finansman imkanlarının daraldığı ve kredi başvurularının sonuçlandırılamadığı kaydedildi.



Akkardan kredi arıyor



Sabancı Holding'den Bossa'nın yüzde 73,1'ini 111.48 milyon dolara Ekim 2008'de satın alan Akkardan Sanayi de çağrı yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli olan finansmanı hala temin edemeyen şirketler arasında. Akkardan, çağrı için kredi teminine yönelik başvurularının, global ekonomik kriz nedeniyle finans sektöründe yaşanan likidite sıkıntısına bağlı olarak henüz sonuçlandırılamadığını açıkladı. Akkardan Sanayi İMKB'ye yaptığı açıklamada, söz konusu çağrı işlemi için finansman sağlama yönünde çabalarının devam ettiğini de belirtti. Akkardan'ın çağrı muafiyeti başvurusu da SPK tarafından reddedilmişti. Akkardan'ın yaklaşık 29 milyon 49 bin lira nominal değerli hisse için çağrı yapması gerekiyor.



Galatasaray'da da küçük ortakların itirazlarına rağmen Futbol AŞ ile Sportif AŞ'şi birleştirme kararı 2007'den bu yana bir türlü yapılamayan çağrı yükümlülüğü nedeniyle hayata geçemiyor. Galatasaray'ın çağrının finansmanı için 80-100 milyon dolar arasında bir kaynak temin etmesi gerekiyor.



Bu arada SEA Serdengeçti Aksu İnşaat şirketi ile Necip Yılmaz Aksu'nun Metemtur Otelcilik'te sahip olduğu payların Metem Turizm'e satışı da kürüsel krize takıldı. Aksu İnşaat ve Yılmaz Aksu, hisse satışının ardından çağrı yükümlülüğünü finansman sıkıntısı nedeniyle yerine getiremeyeceğini açıklayan Metem Turizm'e paylarını satmaktan vazgeçti.



Bankadan eli boş dönen ana ortağa sarılıyor



Kriz nedeniyle yaşanan finansman sıkıntısında bankalardan kredi bulmakta zorlanan şirketler birer birer ana ortaklarına başvuruyor. İçinde bulunduğu ekonomik güçlüğün dünyadaki gelişmelere paralel olarak daha da derinleşmesinden endişe eden Meges Boya, ana ortak BASF Chemicals Construction GmbH'den Kasım 2008'de 12.8 milyon liralık sermaye avansı aldı. Söz konusu sermaye avansına rağmen Meges Boya'nın gelecekle ilgili kaygıları devam ediyor. Türk Tuborg da ana ortağı International Beer Breweries Ltd'den aldığı yaklaşık 4 milyon dolarlık sermaye avansı ile ayakta kalmaya çalışan şırketler arasında. Kent Gıda da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılması için ana ortağı Cadbury'ye başvurdu. Kent Gıda, Cadbury Grubu'dan bir yıl vadeli, vade bitiminden itibaren bir yıl daha uzatma veya erken ödeme opsiyonlu azami 70 milyon lira kredi kullanacak.



Çağrı için kaynak arıyorlar



* Lüks Kadife'nin yüzde 75,5'ini 8 milyon dolara satın alan Küçükçalık Tekstil, çağrı için yaklaşık 2.6 milyon dolar bulmak zorunda.

* Sabancı Holding'den Bossa'nın yüzde 73,1'ini 111.48 milyon dolara alan Akkardan'ın çağrı için yaklaşık 41 milyon dolara ihtacı var.

* Galatasaray Futbol AŞ ile Sportif AŞ'şi birleştirmek içir 80-100 milyon dolarlık çağrı yapmak zorunda.

* Metem Turizm Tekstil, SEA Serdengeçti Aksu şirketi ve Yılmaz Aksu'ya ait Metemtur Otelcilik hisselerinin almaktan finansman sıkıntısı nedeniyle vazgeçti.



