Borsada rekor artış: 4 günde yüzde 13.11

Piyasalarda yaşanan bayram havası bugün de devam ediyor. Borsa yedi ay sonra 33 bin puan seviyesini de aşarken, dolar 1.56 TL sınırına kadar geriledi. Uzmanlar ise yaşanan hareketin devamı konusunda iki farklı görüş beyan etti. Serbest piyasada akşam dolar 1,5660, Euro 2,0900 liradan satılıyor. Borsa yedi ay sonra 33 bin puanı aştı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5680, Euro 2,0900 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5830 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 2,1050 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.15 itibariyle, alışta en düşük 1,5510 lira, en yüksek 1,5570 lira, satışta en düşük 1,5660 lira, en yüksek 1,5740 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsa dört günde yüzde 13.11 arttı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,62 oranında değer kazandı.



Böylece endeks üst üste son 4 işlem gününü de artışla tamamlamış oldu. Endeksteki son dört günlük artış oranı yüzde 13,11'e ulaştı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 212,02 puan düşerek 33.014,23 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,64 oldu.



Böylece Bileşik Endeks 3 Ekim 2008 Cuma gününden bu yana ilk kez 33.000 puanın üstünde kapanmış oldu.



İlk seanstaki 1.055,56 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 843,52 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 2,62 değer kazandı.



Bileşik Endeks bu yıl en yüksek kapanışını 32.170,71 puanla dün yapmıştı.



Artık satış zamanı geldi



Global Yatırım Menkul Değerler Stratejisti Arzu Odabaşı, borsada hedef olarak 34 bin seviyesini belirlediklerini ve artık o seviyeye ulaşmaya çok az kaldığına dikkat çekti. İMKB'nin mart ortasından bu yana yüzde 40 prim yaptığını belirten Odabaşı, "Bizce bundan sonra kademeli olarak satış yapma zamanı geldi. Genel resimde ekonomilerin tekrar iyileştiğine dair bir veri yok. Sadece diplerde kıpırdanmalar var" dedi.



Borsada birikim dönemi ve prim dönemlerinin tamamlandığına işarete eden Odabaşı, şimdi ise dağıtım dönemine hazırlık yapıldığını vurguladı. Odabaşı, "bu dağıtım dönemi çok sert bir şekilde aşağı gelinmesine de neden olabilir, borsa yavaş yavaş da düşebilir.

İkisi de olabilir" dedi.



Yaşanan hareket devam edecek



Ata Yatırım Başekonomisti Nurhan Toğuç ise yaşanan hareketin daha devam edeceğini söyledi. Yurtdışındaki balonun sürdürülebilir olduğunu Türkiye'de ise bir balon olmadığını ileri süren Toğuç, şöyle devam etti:



"dot.com çılgınlığında da balon vardı ve bu bayağı bir sürdürüldü. O kadar çok likidite verildi ki piyasaya. Mortgage faizlerinin de düşmesi ile herkesin elinde önemli oranda harcanabilir gelir kaldı.



Türkiye'de borsa diğer ülkelere göre daha fazla yükseldi ve bu da Türkiye ile ilgili beklentilerin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Ben kriz nedeniyle kesilen iç talebin tekrar toparlanacağını, işsizliğin de sezon etkisiyle yatışacağını düşünüyorum. Bence piyasalarda önümüzdeki 1-2 seneyi satın almak için çok uygun bir dönem."



Borsanın 'kârlı' yükselişi dün hız kazandı



Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapılacağı ve en az 50 milyar dolarlık para geleceği beklentisiyle İMKB geçen hafta başlayan yükseliş trendi, arada verilen kâr satışı molalarıyla devam ediyor. Hükümette yapılan revizyonun ardından haftanın ilk işlem gününe hızlı alımlarla başlayarak 32.385 puana kadar yükselen İMKB endeksi, Avrupa borsalarında da görülen kâr satışlarının etkisiyle günü 518 puanlık artışla 32.170 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacminin 1.9 milyar liraya gerilediği piyasada hisse senetleri yüzde 1,64 değer kazandı. Geçen hafta boyunca hem İMKB'nin, hem de dış borsaların alıcılı seyrettiğini belirten uzmanlar, ABD'de stres testi sonuçlarının Perşembe gününe ertelenmesinin yükselişi bir miktar sınırladığını belirtti.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,32 puan düşerek yüzde 11,90'a geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,42'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,77, bileşik getirisi yüzde 12,22 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3394, sterlin-dolar paritesi 1,5113, yen-dolar paritesi ise 99,04 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Asya borsaları ABD ekonomisine ilişkin olumlu gelişmelerden ötürü yükseldi.



Hong Kong'da borsa yüzde 0,1, Çin'de yüzde 0,2, Tayvan'da yüzde 0,8, Avustralya'da yüzde 0,6 ve Singapur'da yüzde 1,3 yükseldi. Hindistan'da ise borsa geriledi.



Japonya, Güney Kore ve Taylan'da borsalar resmi tatil nedeniyle kapalı. Toyko Borsası'nda işlemler, 7 Mayıs Perşembe günü yeniden başlayacak.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 3,05, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,24, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,44 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 0,07, Madrid'de yüzde 0,92 çıktı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yatay seyir izledi



Batı teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 3 sent azalarak varili 54,46 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1 sent değer kazanıp varili 54,62 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası endeksler güne kararsız başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,1 artarak 8,434.07 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,3 değer kaybedip 1,758.37 puana geriledi.