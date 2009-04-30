Borsada manipülasyonu engellemek mümkün

Vedat Akgiray: Borsada manipülasyon yapılamayacak şekilde tedbirlerin alınması lazım. Bu teknolojik olarak da mümkün



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, Borsa'da manipülasyon yapılamayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, bunun teknolojik olarak da mümkün olduğunu söyledi.



Birko A.Ş. hisselerinin İMKB II. Ulusal Pazarda işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilerle sohbet eden Vedat Akgiray, bir gazetecinin Borsa'daki manipülasyonlar ve operasyonlara ilişkin sorusu üzerine şu karşılığı verdi:



"Yaptırımların çok katı ve vurucu olması lazım. Ama işin o boyuta gelmemesi gerekir. Hırsız savcıdan korkmaz ki... Manipülasyon yapılamayacak şekilde tedbirlerin alınması lazım. Bu teknolojik olarak mümkün. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor."

