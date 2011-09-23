-Borsada gerileme bugün de sürüyor İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi açılışın ardından ilk 30 dakika sonunda, önceki kapanışa göre 617,59 puan ve yüzde 1,07 düşüşle 57.362,31 puan düzeyinde seyrediyor. İMKB'de işlem hacmi 465 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası (C), Netaş Telekom, Emlak Konut ve Yapı Kredi Bankası olarak sıralandı. Bu dakikalarda en primli hisseler ise Denizli Cam, Tat Konserve, Sönmez Pamuklu, Haznedar Tuğla ve Bisaş Tekstil olarak öne çıktı.