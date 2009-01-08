Borsada Ergenekon dalgası

Dış piyasalardaki olumsuz havaya, içeride Ergenekon gerilimi eklenince borsadaki düşüş yüzde 5’i aştı.



Dış borsalardaki satışların yanı sıra yurtiçi siyasi gelişmelere bağlı olarak artan tedirginlikle İMKB yüzde 5’i aşan oranda ekside seyrediyor. İMKB Ulusal 100 endeksi 26 bin 290 puana kadar geriledi.



İMKB’deki sert düşüşe karşın Avrupa borsalarında yüzde 2’ye yakın kayıplar yaşanıyor. Ergenekon soruşturması nedeniyle üst düzeyde yapılan görüşmeler tansiyonun yükselmesine neden oluyor.



Gerilim döviz piyasasına da yansıdı. Bankalararası piyasada dolar 1,5620 TL’ye kadar yükseldi.









Dolar yükselişte



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5600 TL, en yüksek 1,5635 TL seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.05 itibarıyla alışta en düşük 1,5540 TL, en yüksek 1,5560 TL, satışta en düşük 1,5600 TL, en yüksek 1,5635 TL seviyesinde işlem görüyordu.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5600 TL, euro 2,1250 TL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5500 TL'den alınan dolar 1,5600 TL'den satılıyor. 2,1150 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1250 TL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5300 TL, euronun satış fiyatı ise 2,0920 TL olmuştu.



