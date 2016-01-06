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Ekonomi

Borsada 'emeklilik rüzgarı': Fon alımları 1.5 milyar doları aştı

2 Kasım’dan bu yana hisse senedi piyasasında gerçekleşen yabancı çıkışı 3 milyar liraya ulaştı

06 Ocak 2016 10:49

Merkez Bankası verilerine göre, 2 Kasım’dan itibaren hisse senedi piyasasında gerçekleşen yabancı çıkışı 1.5 milyar dolara (yaklaşık 3 milyar TL) ulaştı. Alıcı tarafta ise bireysel emeklilik fonları (BES) başı çekti.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; küresel piyasalardaki dalgalanma ve artan jeopolitik riskin de etkisiyle 2 Kasım’dan bu yana Borsa İstanbul’daki düşüş yüzde 15.5’i bulurken endeks de 83 bin 693 puandan 70 bin 688 puana geriledi. Hisse senedi piyasası ağırlıklı olarak yabancı satışına sahne olurken, Merkez Bankası verilerine göre, 2 Kasım’dan bu yana hisse senedi piyasasında gerçekleşen yabancı çıkışı 1.5 milyar dolara (yaklaşık 3 milyar TL) ulaştı.

Yabancıların yoğun şekilde satışta olduğu bu dönemde, borsada alıcı tarafında bireysel emeklilik fonları (BES) açık ara başı çekti. Öyle ki, söz konusu dönemde yapılan işlemlerin takas dökümlerine bakıldığında emeklilik fonlarının net alımlarının 1.5 milyar lirayı aşması dikkat çekti. 2 Kasım’dan bu yana takas dökümlerine bakıldığında emeklilik fonları; BİST 100’de yer alan 95 hissede net alıcı konumda olurken, bu hisselerden toplam 203.8 milyon adet net alım yaptılar.

Bu hisselerin fiyatı dünkü kapanış fiyatı ile hesaplandığında yaklaşık 1 milyar TL ediyor. Ancak analistler, 2 Kasım'dan bu yana fiyatlardaki düşüş hesaba katıldığında tutarın 1.5 milyar TL’yi aştığını belirtiyor. Emeklilik fonları söz konusu alımların 171.8 milyon adet gibi büyük bir kısmını ise BİST 30’da yer alan 26 hissede gerçekleştirdi. Bu hisselerin parasal tutarı ise yaklaşık 1.3 milyar TL’yi buluyor.

 

BES'te 6 milyon katılımcı var

 

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, BES’te yer alan 6 milyon katılımcının toplam 42.6 milyar TL’si bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık yüzde 10’u hisse senedi yatırımına yönlendiriliyor.

 

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