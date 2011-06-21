Borsada büyük operasyon: 29 gözaltı

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde binaya giden mali polis, aralarında broker'ların da bulunduğu kişileri manüpilasyon suçuyla gözaltına aldı.



İstanbul’da düzenlenen operasyonda, borsada manipülasyon yaptığı iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen gruba yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





