-BORSADA BAYRAM TATİLİ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çarşamba günü öğleden sonra, perşembe ve cuma günleri ise tam gün işlem yapılmayacak. İMKB'nin konuya ilişkin yayımladığı genel mektupta, 8 Eylül 2010 tarihinin yarım gün, 9-10 Eylül 2010 tarihlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle borsa pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi. Genel mektupta şöyle denildi: ''8 Eylül 2010 tarihinin yarım gün, 9-10 Eylül 2010 tarihlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle Borsamız pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esasları aşağıdaki gibi olacaktır: Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım ve Repo Ters Repo Pazarları'nda 8 Eylül 2010 tarihinde, saat 9.30-11.30 arasında islem yapılacaktır. 8 Eylül 2010 valörlü işlemlere ilişkin nakit ve menkul kıymet takas yükümlülükleri en geç saat 12.30'a, repo karşılığı menkul kıymet bildirimleri ise en geç saat 11.50'ye kadar yerine getirilecektir. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım ve Repo Ters Repo Pazarları'nda 9 ve 10 Eylül 2010 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır. Tescil işlemleri 8 Eylül 2010 tarihinde mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde saat 9.30'a kadar gerçekleştirilecektir. 10 Eylül 2010 tarihinde tescil işlemleri yapılmayacaktır. Hisse Senetleri Piyasası'nda 8 Eylül 2010 tarihinde, yarım gün olması sebebiyle sadece 1. Seans yapılacak, 9 ve 10 Eylül 2010 tarihlerinde ise seans yapılmayacaktır. 6 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin takası 13 Eylül 2010 tarihinde, 7 ve 8 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise birleştirilerek 14 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktır. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda 8 Eylül 2010 tarihinde saat ll.30'a kadar işlem yapılacak ancak takas yapılmayacaktır. 9 Eylül 2010 ve 10 Eylül 2010 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır.''