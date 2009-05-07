Borsada artış durdu: 2.59 kayıpla kapandı

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,5560, Euro 2,0850 liradan satılıyor. Öğle saatlerinde bir ara beş ay geriye giden dolar 1.54 liradan işlem gördü. Borsada günlük kayıp yüzde 2,59 oldu.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5450, Euro 2,0550 liradan satılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,5600, Euro 2,0750 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5720 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 2,0880 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.25 itibariyle, alışta en düşük 1,5350 lira, en yüksek 1,5370 lira, satışta en düşük 1,5425 lira, en yüksek 1,5440 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar bir ara 5 ay geriye giderek 1.54’ü gördü



9 Mart günü 1,8300 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran dolar öğle saatlerinde serbest piyasada bir ara 1,5400 liradan işlem gördü. Böylece dolar 1 Nisan 2009 tarihinden bu yana yüzde 8 oranında değer kaybetti.



Böylece dolar bir ara bu yılın başlarında bulunduğu seviyelere geri dönmüş oldu. 2009 yılına 1,5350 lira seviyelerinde başlayan dolar, 9 Mart günü 1,8300 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırmıştı.



Dolar bu seviyeler itibariyle 1 Nisan 2009 tarihinden bu yana yüzde 8 oranında değer kaybetmiş oldu.



Borsada artış durdu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 5 gündür gözlenen soluksuz yükselişin ve yüzde 18.98’lik artışın ardından bugünkü ikinci seansta geriledi. İMKB'de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,59 oranında değer yitirdi.



Böylece endeks üst üste son 5 işlem gününü artışla tamamladıktan sonra ikinci seansta 1.887,29 puan düşerek 32.842,61 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 5,43'e ulaştı.



İlk seanstaki 1.012,98 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 874,31 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 2,59 değer yitirdi.



Son beş işlem gününde yakalanan gerçekleşen artışlarla yüzde 15,51, bugünkü ilk seansta da yüzde 3,00 artan Bileşik Endeks, ikinci seansın sonlarına doğru gelen satış dalgasıyla 32.842,61 puana geriledi.



İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 8 aylık aranın ardından bugün tekrar 34.000 puan seviyelerini geçmiş ve 35.000 puana yaklaşmıştı. İMKB Bileşik Endeksi en son 3 Ekim 2008 Cuma günü 34.553,00 puandan kapanmış, 2009 yılı Mart ayı ortalarında 22.500 puan seviyelerine kadar gerilemişti. Çıkış 29.189,01 puandan başladı. 6 işlem gününde endeksin yükseliş trendinde kaydettiği artış, miktar olarak 5.540,89 puana, yüzde olarak da 18,98'e ulaşmış oldu.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,21 puan düşerek yüzde 11,59'a geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,08'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,31, bileşik getirisi yüzde 11,80 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3361, sterlin-dolar paritesi 1,5103, yen-dolar paritesi ise 99,36 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası rekor yükselişle kapandı.



Resmi tatilin ardından bugün açılan Tokyo Borsası'nda, Nikkei endeksi yüzde 4,55 ile yılın en yüksek günlük değer artışını yakaladı ve 9.385,70 puandan kapandı.



Borsanın rekor yükselişinde, ABD'deki banka ve istihdama ilişkin olumlu veriler belirleyici oldu.



Hong Kong'da borsa yüzde 2,1, Güney Kore'de yüzde 0,6, Avustralya'da yüzde 1,5 arttı. Çin ve Tayvan'da da borsa yükseldi.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 2,04, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,54, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,62 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 3,77, Madrid'de yüzde 1,71 çıktı.



Petrol son altı ayın en yüksek düzeyinde



Uluslararası ham petrol fiyatları, son altı ayın en yüksek düzeyinde seyir ediyor.



Asya piyasalarında, gösterge niteliğindeki ham petrolün Haziran ayı varil teslim fiyatı, 27 sentlik artışla 56 dolar 61 sente çıktı.



Petrol fiyatının artmasında, küresel toparlanmanın yıl sonuna kadar başlayabileceği beklentisi etkili oldu.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 54 puan artarak 8.566,00 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13 puan değer kazanıp 1.772,00 puana ulaştı.

