Borsada 16 yıl sonra ilk: Yabancı payı yüzde 50’nin altına düştü

Borsa İstanbul'da artan yerli ilgisi ve azalan yabancı yatırımlar sonucunda 16 yıl sonra ilk kez yabancı payı yüzde 50'nin altına düştü. 21 Ocak’ta 123 bin puan seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra salgının etkisiyle gerileyen ve 23 Mart’ta 84 bin seviyelerini gören BIST 100 endeksi dün 119 bin seviyelerinden kapandı.

Sözcü'nün haberine göre Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, BIST’teki yabancı yatırımcı oranı, Haziran 2004 sonrası ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına düşerek yüzde 49,82’ye geriledi. Fiili dolaşımdaki payı düşük yüksek piyasa değerli hisseler hariç tutulduğunda yabancı payı bir süredir yüzde 50’nin altındaydı.

2020 yılının ocak ayında yüzde 65'ler seviyesinde bulunan BIST'teki yabancı payı, sonraki dönemde kademeli olarak düştü.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 Ocak 2020'de 32,3 milyar dolar seviyesinde olan yabancıların BIST'teki hisse stoku değeri, 26 Haziran itibarıyla 24,4 milyar dolara gerilemiş durumda.

17 Mayıs 2013'te 82 milyar dolar seviyesine kadar yükselen yabancıların BIST'teki hisse stoku değeri, hem çıkışlar hem de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sonucu aradan geçen 7 senede yüzde 70 düştü.

27 Aralık 2019 ile 26 Haziran 2020 tarihleri arasında yabancılar BIST'te nette 3 milyar 960 milyon dolarlık çıkışa imza attı.