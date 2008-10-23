Borsacıya vergi müjdesi

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, hisse senetlerinde yerliden alınan yüzde 10 stopajın kaldırılacağını açıkladı. Unakıtan, bonolardan alınan yüzde 10’luk stopajın ise süreceğini bildirdi.



Mevduata uygulanacak garantinin sınırsız hale getirilmesi için alınmış bir karar olmadığını kaydeden Unakıtan, yurt dışındaki Türklerin paralarının yalnızca yüzde 2 vergi alınarak ve inceleme yapılmadan Türkiye’ye getirilmesini öngören düzenlemenin Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını ifade etti.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2009 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuşu öncesine gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mevduata 50 bin YTL olan garantinin sınırsız hale getirilmesi için alınmış bir karar olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Unakıtan, “Hükümet henüz öyle bir karar almadı. Bunlar herhalde söylentiler olsa gerek, olursa Hükümet sözcüsü açıklar” dedi. Ekonomik hadiselerin sürekli değiştiğini, ekonomi yönetiminin de buna göre tedbirler aldığını ifade eden Unakıtan, dolardaki artışa ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Dalgalı kur sistemi var. Fazla talep olduğu takdirde artar. Dolar, euroya karşı da tüm para birimlerine karşıda değerini artırdı. Nereye kadar gideceksek beraber göreceğiz. Dolara karşı talep artışı söz konusu. Bunlar hassas günler ama sonra normale dönüyor. Bunlar her zaman yaşanan şeyler.”



Merkez Bankası’nın dolar için bir müdahalede bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine Unakıtan, bankanın bağımsız olduğu hatırlatmasında bulundu.



Yurtdışındaki Türklerin paralarının Türkiye’ye getirilmesi için yapılan çalışmaya açıklık getiren Unakıtan, düzenlemenin Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası dışında tüm imzaların tamamlandığını bildirdi. Unakıtan, tekrar değerlendirme yaptıktan sonra gelecek haftanın başında düzenlemenin Meclise gönderileceğini belirtti. Söz konusu paralar için vergi incelemesi yapmayacaklarını kaydeden Unakıtan, “Ancak uyuşturucu parası, insan ticareti, terör parasına karşı hassasız. Herkese yüzde 2 vergi uygulanacak” dedi.



Hisse senetlerinde yerliden alınan yüzde 10’luk stopajında kaldırılacağını açıklayan Unakıtan, bonodaki yüzde 10’luk stopajın ise süreceğini söyledi.

