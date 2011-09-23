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Ekonomi

Borsa yüzde 2,86 geriledi İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2011 21:07

-Borsa yüzde 2,86 geriledi İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.656,52 puan ve ortalama yüzde 2,86 oranında geriledi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.150,87 puan azalarak 56.323,38 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,00 oranında geriledi. İlk seanstaki 505,65 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.656,52 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,86 değer yitirdi. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8340 liradan alınan dolar 1,8390 liradan, 2,4720 liradan alınan avro 2,4780 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8420 lira olan dolar güne 1,8390 liradan, 2,4790 lira olan avro 2,4780 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8330 lira, en yüksek 1,8360 lira, satışta en düşük 1,8390 lira, en yüksek 1,8420 lira seviyesinde işlem görüyor.

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