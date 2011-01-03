-BORSA YÜZDE 2,43 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,43 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 866,90 puan artarak 67.607,90 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,30 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 736,52 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.603,42 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,43 değer kazandı.