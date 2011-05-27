-BORSA YÜZDE 2,11 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,11 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 18,11 puan artarak 62.407,42 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,03 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 1.366,04 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.347,93 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,11 değer yitirdi. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6010 liradan alınan dolar 1,6050 liradan, 2,2850 liradan alınan avro 2,2900 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6040 lira olan dolar güne 1,6000 liradan, 2,2780 lira olan avro 2,2810 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5990 lira, en yüksek 1,6040 lira, satışta en düşük 1,6060 lira, en yüksek 1,6090 lira seviyesinde işlem görüyor.