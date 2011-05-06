-BORSA YÜZDE 1,63 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,63 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 759,75 puan azalarak 68.240,93 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,10 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 374,20 puanlık kayıp dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.133,95 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,63 değer kaybetti. -DOLAR VE AVRO GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5350 liradan alınan dolar 1,5380 liradan, 2,2280 liradan alınan avro 2,2330 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5460 lira olan dolar güne 1,5490 liradan, 2,2680 lira olan avro 2,2560 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5310 lira, en yüksek 1,5340 lira, satışta en düşük 1,5380 lira, en yüksek 1,5420 lira seviyesinde işlem görüyor.