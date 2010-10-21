Borsa yüzde 1.6 prim yaptı

T24- İMKB'de günün ikinci yarısında yükselişini hızlandıran endeks 70.500 bölgesine geldi. Hisse senetleri piyasası bugün artan risk iştahıyla alıcılı görünüm sergiledi. Bileşik Endeks günü 1085 puan artışla 70.450 puandan tamamladı. Hisse senetleri düne göre ortalama yüzde 1.57 prim yaptı.



ABD borsalarında beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve ekonomide ılımlı toparlanmaya işaret edilmesiyle yakalanan iyimser hava bugün de sürüyor. Yurtiçi piyasada ise dış piyasalara paralel yukarı yönlü hareket izlendi. Hisse bazlı hareketlerin de yaşandığı günde İMKB 70.489 puana kadar yükseldi. Gün sonunda 2.7 milyar liralık işlem hacmi kaydedildi.



Euro / Dolar





Uluslararası piyasa Euro/Dolar yeniden 1.40'ın üzerine çıkarken, Dolar/TL 1.42 seviyesinde alıcı buldu. Serbest piyasada dolar 1.4220 liradan, euro 1.9910 liradan kapandı.



Tahvil-bono piyasasında ise sakin seyir korundu. 25 Nisan 2012 vadeli kıymette bileşik faiz yüzde 7.68 ile dünkü kapanış seviyelerinde işlem gördü.



