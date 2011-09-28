-Borsa yüzde 1,25 değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 727,19 puan ve ortalama yüzde 1,25 oranında yükseldi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 176,23 puan düşerek 58.988,46 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,30 oranında geriledi. İlk seanstaki 903,42 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 727,19 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,25 değer kazandı. -Dolar/Avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8410 liradan alınan dolar 1,8460 liradan, 2,5100 liradan alınan avro 2,5150 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8450 lira olan dolar güne 1,8540 liradan, 2,5100 lira olan avro 2,5150 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8400 lira, en yüksek 1,8480 lira, satışta en düşük 1,8500 lira, en yüksek 1,8580 lira seviyesinde işlem görüyor.