-BORSA YÜZDE 1,18 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,18 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 190,82 puan düşerek 66.939,08 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,28 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 973,71 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 782,89 puan arttı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,18 değer kazandı.