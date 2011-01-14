-BORSA YÜZDE 1,01 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,01 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 96,55 puan artarak 67.879,62 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,14 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 792,41 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 695,85 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,01 değer yitirdi.