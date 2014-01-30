Borsa yüzde 1 artışla kapandı; dolar 2,25'in altına indi

Gün boyu dalgalanan borsa seans içerisinde 61 bin puanın altına kadar geriledikten sonra günü yüzde 1 primle tamamladı.

Cnbc-e'nin haberine göre, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi dalgalı seyrettiği günü yükselişle tamamladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sermaye hareketlerine kontrol planlanmadıklarını açıklaması, Güney Afrika'da bütçe verilerinin iyi gelmesi ve Rusya Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesi, gelişmekte olan piyasalara yönelik bozulan risk iştahını canlandırırken, BIST-100 endeksi dalgalı günde TL'deki güçlenmeye paralel yönünü yukarı çevirdi.

Dalgalı bir gün geçiren BIST 100 endeksi artı açılış sonrası seansın ilk bölümünde eksiye geçti ve 60,898.30 puana kadar geriledi. Öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçen endeks günü yüzde 0.99 artışla 62,701.39 puandan tamamladı.

Dolar akşam saatlerinde düşüşe geçti

Güne çıkışla başlayan dolar/TL ve euro/TL pariteleri ilerleyen saatlerde düşüş eğilimi gösterdi. Gün içinde 2,30’u gören dolar, saat 17:45’te 2,2475’ten; euro ise 3,048’den işlem gördü.