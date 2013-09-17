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Ekonomi

Borsa yüzde 0,71 artışla kapandı

Borsa kapanışı yüzde 0,71 artışla 74 bin 783 puanda gerçekleşti

17 Eylül 2013 21:06

Borsa İstanbul 100 Endeksi XU100 dün kaydettiği yüzde 3'lük hızlı yükselişin ardından bugün düşüşle açıldı. Borsa kapanışı ise yüzde 0,71 artışla 74 bin 783 puanda gerçekleşti.

Endeks, ilk seansı önceki kapanışa göre 24,54 puanlık sınırlı bir yükselişle 74 bin 283 puandan tamamladı.

Endeks MB'nin faizi sabit tutmasının ardından ikinci seansta da yatay seyretti. Endeks kapanışa doğru gelen alımlarla günü yüzde 0,71 artışla 74 bin 783 puandan tamamladı.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına kadar yatay bir seyrin piyasalara hakim olabileceğini kaydediyor.

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