-BORSA YÜZDE 0,49 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,49 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 90,42 puan artarak 59.345,93 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,15 oldu. İlk seanstaki 197,42 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 287,84 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,49 değer kazandı.