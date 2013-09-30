Borsa yüzde 0,3 düştü, Dolar günü 2,02'den kapadı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın demoktratikleşme paketini açıklamasını takiben Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,3 düşüşle kapattı. Dolar ise, gün içerisinde 2,0445 seviyesine kadar çıktı ancak günü 2,0210'de kapadı.

Dolar 2,04'ten döndü

Yeni haftaya bankalararası piyasada 2,0380 liradan başlayan dolar, gün içinde 2,0445 seviyesine kadar çıktı.

Gün boyunca yatay bir seyir izleyen TL, İtalya'daki siyasi endişelerin çözümle sonuçlanabileceği beklentisiyle kapanışa yakın değer kazandı. Dolar 2,01 liraya kadar geriledi.

BİST'te düşüş

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,3 düşüşle kapattı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftanın ilk işlem gününü cuma günü kapanışına göre 285,78 puanlık düşüşle 74.486,56 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,38 oranında değer kaybederken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu.

Günün son yarım saatinde görülen tepki alışlarına karşın bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi ise yüzde 0,76 oranında düşüşle günü kapattı.

Güne ABD'deki borç tavanı ve bütçe sorunu ile İtalya'daki siyasi kriz nedeniyle küresel piyasalara paralel olarak satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 73.545,18 puanı gördükten sonra ikinci seansın son yarım saatinde etkisini artıran alışlarla kayıpların bir kısmını geri aldı.

Bugün açıklanan ağustos ayı dış ticaret açığının 7 milyar dolarla beklentilerin altında gelmesine karşın alışların güçlenemediğine dikkati çeken analistler, ABD'de bütçe görüşmelerinin ve borç tavanı ile ilgili haberlerin piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olduğunu kaydediyor.

BIST 100 endeksinin 74.000 puanın altına gerilemesi durumunda 72.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, tepki alışlarının güçlenmesi durumunda ise 75.000 ve 75.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydediyor.