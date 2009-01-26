Borsa yükseldi, dolar geriledi

Ocak’ta TL ve finans piyasaları sağlam duruyor



Lira kayıpları telafi edilecek Lira kayıpları telafi edilecek

İMKB yüzde 4,79 oranında değer kazandı



Faiz yüzde 15’in altında



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı

New York Borsası’nda endeksler kararsız açıldı

Global piyasalardaki toparlanma ve IMF’ye ilişkin gelişmelerle dolar 1,62 TL’nin altına kadar geriledi.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6160 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1260 TL oldu.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6720 TL olan dolar güne 1,6690 TL'den, 2,1450 TL olan Euro 2,1530 TL'den başlamıştı.Dolar yeni haftaya sert düşüşle başladı. Bankalararası piyasada cuma günü spot kapanışta 1,6740/75 lira olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonları bugün 1,6250’ye kadar geriledi. Dolar gün içinde en yüksek 1,6710 lirayı gördü.Bankacılar gelişmekte olan ülke para birimlerindeki toparlanma ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın IMF’den gelecek kaynağın Hazine’ye aktarılmasının yararlı olacağı konusundaki açıklamalarının etkisiyle doların 1,62’li seviyelere gerilediğini belirttiler.Global piyasalardaki hareketin TL’nin değer kazancındaki ana nedeni olduğunu vurgulayan yabancı bir bankanın döviz masası yöneticisi, “Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki toparlanma, yerellerin IMF ile ilgili olumlu beklentileri ve gelire endeksli senetlerin (GES) Körfez sermayesini çekebileceği yönündeki beklentiler hatta Durmuş Yılmaz’ın enflasyon toplantısı öncesinde dün yaptığı açıklamalar. Bunların tamamı piyasada etkili oldu” dedi.Yılmaz’ın IMF’den gelecek kaynağın kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamaları vurgulayan bankacı, “Durmuş Yılmaz’ın özellikle IMF ile ilgili gelecek kaynağın kullanım şekli ile ilgili açıklamaları önemliydi. Yılmaz, kaynağın Merkez Bankası’ndan çok Hazine’ye aktarılmasının daha yararlı olacağına inandığını söyledi. Bu piyasalar için oldukça önemli. Ancak global piyasalardaki olumlu hava olmasaydı bunun tek başına bir etkisinin olmasını da bekleyemezdik” dedi.Yılbaşından beri dolar karşısında yüzde 8 civarında değer kaybeden liranın da kayıplarını telafi etmesi bekleniyor. Reuters anketinde oluşan medyan değerine göre doların üç ay içinde 1,65 lira, altı ay içinde 1,60 lira seviyesinde işlem görmesi ve yılı 1,60 liradan kapatması bekleniyor.Fortis Türkiye’den Nilüfer Sezgin, “Birinci çeyrek gelişmekte olan piyasa para birimleri ve TL için zorlu olacak. Liranın zayıflığı, IMF programı ve para politikasındaki gevşemeye bağlı olarak mali disipline bağlı olacak” dedi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 4,79 oranında değer kazandı. Borsa endeksi günün tamamında 1.188,17 puan artarak 25.970 puandan kapandı.Tahvil/bono piyasasında 3 Kasım 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi işlem bazında yüzde 15 bileşik seviyesinin altına indi. Gösterge tahvilde cuma günü spot kapanış yüzde 15.45 seviyesinden gerçekleşirken bugün spot kapanış yüzde 15.08 oldu. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,95'ten kapandı.İşlem hacmi 16:13 itibarıyla 1.79 milyar lira seviyesindeydi. Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,37 bileşik getirisi yüzde 15,45 olmuştu.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre, yüzde 0,81 azalarak 7.682,14 puan oldu.Hong Kong, Çin, Güney Kore, Singapur, Malezya, Tayvan ve Endonezya borsası ay takvimine göre yılbaşı olması nedeniyle kapalı.Avustralya ve Hindistan borsasında da, ulusal tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.Borsanın açılışında, Cuma gününe göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 8.064,66 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,12 artarak 1.478,99 puana ulaştı.