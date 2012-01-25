-Borsa yükseldi, avro geriledi İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 127,84 puan ve ortalama yüzde 0,23 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 80,89 puan azalarak 54.918,68 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,15 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 208,73 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 127,84 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,23 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8260 liradan alınan dolar 1,8290 liradan, 2,3660 liradan alınan avro 2,3700 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8290 lira olan dolar güne 1,8210 liradan, 2,3720 lira olan avro yine 2,3730 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8240 lira, en yüksek 1,8275 lira, satışta en düşük 1,8305 lira, en yüksek 1,8350 lira seviyesinde işlem görüyor.