Borsa yukarı kıpırdandı

Son 20 yılın en kötü ayı

Irak Merkez Bankası faiz indirdi

Yurtdışında Euro dolar karşısında değer kazandı ancak yurtdışındaki yükselişe karşın içeride Euro ile ilgili durum sakin bir seyir izledi. Dolarda ise düşüş görüldü.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5380 YTL, Euro’nun satış fiyatı 1,9620 YTL oldu.Serbest piyasada cuma akşamı 1,5500 YTL olan dolar haftaya 1,5160 YTL'den, 1,9700 YTL olan Euro 1,9500 YTL'den başlamıştı.küresel finansal krizin kısa vadede sona ermeyeceğini unutmamak gerektiğini belirterek "Bu nedenle de mevcut eğilimi kısa vadeli iyimser bir ralli olarak nitelemek doğru olacaktır. Piyasa modundaki iyileşme ile Cuma geç saatlerde başlayan düşüşün bugün de devam edeceğini ve dolar/YTL kurunun kısa vadede 1.50’nin altına gerileyeceğini düşünüyoruz. 1.47’li rakamlar yeniden hedef alanına girebilir" dedi.doların 1.50 YTL'nin altına gelebileceğini ve 1.46 YTL'ye kadar gidebileceğini söyledi. Uskuay, ondan sonrasının ise tamamen yurtdışına bağlı olduğunun altını çizdi.Bundan sonraki dönemde dolardaki hareketin 1.65-1.70 üzerinde oluşmasının çok güçleştiğini ifade eden Uskuay, bu seviyeye yaklaştıkça satışların geleceğini belirtti. Uskuay, "kısa vadede dolardaki hareketin 1.45-1.55 aralığında oluşması beklenebilir" dedi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 0,56 değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günü 27.987,65 puandan kapadı ve borsa endeksi günün tamamında 154,72 puan yükseldi.Haftanın ilk işlem gününe borsalar hızlı bir yükselişle başladı. Hükümetlerin küresel finansal krize karşı aldığı önlemlerden cesaretlenen yatırımcıların alıma yönelmesi üzerine Asya borsasında endeksler yükselişe geçti.Asya borsalarında endeksler yükselirken Hong Kong Borsası'nda Hang Sang Endeksi yüzde 5'den fazla değer kazandı.Tokyo Borsası bugün, Japonya ulusal günü nedeniyle kapalıydı. Bu borsada işlemlere yarın yeniden başlanacak.Güney Kore'de hükümetin ekonomik durgunluğa karşı 11 milyar dolar tutarında yeni bir plan açıklaması, bu ülkede endeksin yüzde 2,5 oranında artmasına neden oldu.Hindistan'ın faiz indirimi de borsalara moral oldu.Avustralya'da borsa yüzde 3,5 oranında değer kazanırken, Hong Kong Borsası'nda Hang Sang Endeksi 691,31 puan artarak 14.659,98 puana çıktı.ABD ekonomisindeki büyümenin önümüzdeki dönemde yavaşlayacağına ilişkin spekülasyonlar doları düşürdü, Euro’yu yükseltti.Euro, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken parite 1.29 sınırına yaklaştı.Euro son üç gündür ilk kez dolar karşısında yükseldi. Hareketi değerlendiren analistler, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın süreceği ve FED'in faiz indirimlerinin de bu görüşü desteklediği yönündeki tahminlerin parite üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.ABD'de bugün açıklanacak üretim verisinin 2001 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor.Deutsche AG stratejisti John Horner, hafta boyunca ekonomik aktivitenin kötüleştiğine ilişkin haberler gelebileceğini ve bu durumun da dolar üzerinde baskı oluşturacağını söyledi.İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Körfez ülkelerini kapsayan dört günlük gezisinde önemli mesajlar veriyor. Petrol zengini ülkelerin finansal sistemi sağlamlaştıracak ve global krizin vurduğu ülkelere yardım edecek bir fona destek olması gerektiğini söyleyen Brown, "Dünyadaki krizi çözmek için her ülkenin oynayabileceği bir rol var ve bence petrol ülkeleri de kendi paylarına düşeni yapmak isteyeceklerdir" dedi.Brown, IMF'nin de zor durumdaki ülkelere yardımcı olmak için ekstra bir kaynağa olabileceğine işaret ederek, "Suudiler ve diğer ülkeler bu anlamda çok önemli. Onlar petrol geliri olan ülkeler ve yardım etmelerine ihtiyaç var" dedi.Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,11 azalarak 9.314,41 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,22 değer kaybederek 1.715,73 puana geriledi.