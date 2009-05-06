Borsa yine rekor kırdı, 34 bini zorladı

Dolar kotasyonları

Borsa 34 bin puanı zorladı

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Asya borsaları kararsız bir seyir izliyor

New York borsası yükselişle açıldı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5730, Euro 2,0850 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5660 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0950 lira olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları saat 14,50 itibariyle alışta en düşük 1,5680 lira, en yüksek 1,5700 lira, satışta en düşük 1,5755 lira, en yüksek 1,5770 lira seviyesinde bulunuyor.Son dört işlem gününde yakalanan çıkış dalgasıyla yüzde 13,11 artarak 33.000 puanın üstünde kapanış yapan Bileşik Endeks, beşinci işlem gününün sonunda da 34.000 puanı zorlayarak kapandı. Yüzde 2.13 daha yükselerek kapanan İMKB hisselerinin son beş günlük artışı böylece yüzde 15.51 oldu.İMKB’de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,13 oranında değer kazandı.Böylece endeks üst üste son 5 işlem gününü de artışla tamamlamış oldu. Endeksteki son beş günlük artış oranı yüzde 15,51'e ulaştı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 568,65 puan artarak 33.716,92 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,72 oldu.Böylece Bileşik Endeks dünün ardından bugün de 33.000 puanın üstünde kapanış yapmış oldu.İlk seanstaki 134,04 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 702,69 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 2,13 değer kazandı.2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,10 puan düşerek yüzde 11,80'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,31'den kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,42, bileşik getirisi yüzde 11,90 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3304, sterlin-dolar paritesi 1,5019, yen-dolar paritesi ise 98,41 düzeyinde seyrediyor.Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 0,8 oranında yükselirken, Güney Kore ve Avustralya borsaları değer kaybetti. Borsaların kararsız seyrinde, ABD'deki bankaların dayanıklılık testlerine ilişkin beklentiler etkili oluyor.Tokyo Borsası ise resmi tatil nedeniyle kapalı. Borsa, yarından itibaren yeniden işlemlere başlayacak.Dow Jones Endeksi, yüzde 0,75 oranında değer kazanarak 8.500 puana çıktı.Nasdaq Bileşik Endeksi de, yüzde 0,91 oranında değer kazandı.Borsanın yükselmesinde, işsizliğin azaldığına dair veriler belirleyici oldu.