Borsa yatırımcı sayısı halka arzlarla 2.6 milyona çıktı

Merkez Kayıt Kuruluşu verilerine göre, nisan ayında bireysel yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 664 bin 621 kişiye çıktı. Dünya’nın haberine göre Martta yerli bireysel yatırımcı sayısı 2 milyon 240 bin 84 kişiydi. Nisan ayında yapılan 9 halka arzın etkisiyle yeni yerli yatırımcı sayısı bir ayda 424 bin 537 kişi birden artış gösterdi. Yerli bireysel yatırımcının portföy büyüklüğü de 232.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yerli yatırımcı sayısı özellikle 20 bin lira ve altındaki portföylerde yükseldi. Portföy değeri 0-1000 TL arasında olan yerli yatırımcı sayısı martta 747 bin 43 kişi iken nisanda 1 milyon 61 bin 22 kişiye fırladı. Yani bir ayda 313 bin 979 yeni yatırımcı borsaya girdi.



Portföy büyüklüğü 1001-5000 arasında olan yatırımcı sayısı da 300 bin 152’den 413 bin 496’ya çıktı. 5001-10 bin lira arasında portföy değeri olan yerli yatırımcı sayısı d a186 bin 805’ten 196 bin 912’ye yükseldi. 10.001-20 bin TL potrföyü olan yerli yatırımcının da marttaki 211 bin 944 kişi olan sayısı nisanda 216 bin 535’e çıktı. Daha yüksek portföy değerine sahip tüm yerli yatırımcıların sayısında ise nisanda marta göre düşüş gözlendi.