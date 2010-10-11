-BORSA TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 1.782,72 puan ve yüzde 2,65 artışla 68.999,96 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. Endeks aynı zamanda tarihte ilk kez 68.000 puanın üzerinde bir kapanış yapmış oldu. İkinci seans sırasında görülen 69.057,39 puanlık seviye de endeksin yeni seans içi rekoru olarak kaydedildi. Bundan önceki kapanış rekoru 67.217,24 puanla cuma günü kapanışta, en yüksek seans içi rekoru da 68.282,26 puanla bugün 1. Seansta kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 851,62 puan artarak 68.999,96 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 1,25 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 931,10 puanlık artış dikkate alındığında, İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 1.782,72 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,65 değer kazandı.