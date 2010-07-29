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Ekonomi

Borsa tüm zamanlar rekorunu yine kırdı!

İMKB, çarşamba gerçekleştirdiği "tüm zamanlar kapanış rekorunu" bugün bir kez daha kırararak günü 60.737,28 puandan kapattı.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - İMKB, çarşamba gerçekleştirdiği "tüm zamanlar kapanış rekorunu" bugün (29 Temmuz 2010) bir kez daha kırararak günü 60.737,28 puandan kapattı. Doların serbest piyasada satış fiyatı 1,5110 liraya gerilerken, euronun satış fiyatı 1,9760 liraya yükseldi.

Borsa yine rekor kırdı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonu kapanışta yüzde 0,55 artışla 60.737,28 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 2,81 puan artarak 60.737,28 puandan kapandı.

Hisse senetleri ikinci seansta kayda değer bir değişim göstermedi. İlk seanstaki 330,14 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 332,95 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,55 değer kazandı.


Dolar 1,5110 liradan günü kapattı


İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5110 liraya gerilerken, euronun satış fiyatı 1,9760 liraya yükseldi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5070 liradan alınan dolar 1,5110 liradan, 1,9720 liradan alınan avro 1,9760 liradan satılıyor.

Serbest piyasada dünkü (28 Temmuz 2010) kapanışta 1,5140 lira olan dolar güne 1,5170 liradan, 1,9670 lira olan avro 1,9730 liradan başlamıştı.

Dün (28 Temmuz 2010) İMKB günü yüzde 0.12 yükselişle 60 bin 404 puanda tamamlamıştı.


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