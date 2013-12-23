Borsa ilk seansta 'güçlü' düştü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ilk seansta cuma günü kapanışına göre ortalama yüzde 1,22 oranında değer kaybederken toplam işlem hacmi 1 milyar lira oldu. İlk seansta bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,56 oranında düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 artan siyasi belirsizlik nedeniyle geçen haftaki sert düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla açılmıştı. Endeks haftaya yüzde 0,5 primle 69 bin 959 puandan başlamıştı.



Açılışta yüzde 0,5 primle 69 bin 959 puana yükselen endeks, daha sonra gelen tepki alımlarıyla düşüşe geçti. Yüzde 0,54 kayba uğrayan BIST 100, 69 bin 204 puana geriledi. Merkez Bankası'nın bugün asgari 250 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yapacağı öğrenildi. Dolar/TL bankalararası piyasada güne 2.0845'ten başladı.

Borsa geçen hafta başlayan yolsuzluk operasyonun ile artan siyasi belirsizliğin etkisiyle haftalık bazda yüzde 6,07 gerileyerek 69 bin 572 puandan kapanmıştı.