Borsa tavan yaptı, yılın rekoru kırıldı

T24 - IMF'den yapılan açıklamaların dış kaynak konusunda yarattığı olumlu beklentiler borsanın yükselmesine neden oldu. Borsadaki hareketi değerlendiren uzmanlar, uluslararası piyasalardaki yükselişin yanında içeride IMF haberleri, Hazine ihaleleri ve faizin seyrine dikkat çekiyor. Uluslararası piyasaların desteğini arkasına alan borsa 49 bin 536 puana ulaştı ve yıl içi rekorunu kırdı. Borsada salı günü kapanış yüzde 3.17 artışla 49 bin 466 puandan gerçekleşti. ABD Doları ise 1.4645 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördü.



ABD'de hizmet sektörünün büyümeye başladığını gösteren ISM endeksinin dün gece (5 Ekim 2009) açıklanması ile başlayan yükseliş bugün tüm dünyaya yayıldı.



Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan yükselişler yaşanırken, İMKB'de daha hızlı bir hareket görüldü.



Sabah açılışın ardından yönünü yukarı çeviren borsa 49 bin 536 puan ile 2009 yılı rekorunu kırdı. Endeks gün sonu kapanışını da yüzde 3.17 artışla 49 in 466 puandan gerçekleştirdi.



IMF ile anlaşma umudu artınca...



Başbakan Erdoğan'ın “IMF ile anlaşmanın yakında bitmesini istiyorum” sözlerinin piyasada olumlu algılandığına işaret eden uzmanlar, piyasanın uzun zamandır beklediği IMF anlaşmasının yakında gelebileceğine yönelik umutların borsayı yükselttiğini belirtiyor.



Faizde süren düşüş borsaya ilgiyi artırıyor



Hazine ihalelerine gelen rekor talep ve faizde devam eden düşüş de borsaya olan ilgiyi artırıyor. İhalelerden kalan paranın düşük faizlerin de etkisiyle borsaya yöneldiği ve özelikle banka hisselerine alım geldiği dikkat çekiyor. Halk Bankası ve İş Bankası C yükselişte başı çekerken hisseler sırasıyla yüzde 7.95 ve yüzde 7.83 değer kazandı.



Enderk 49 bin direncini zorluyor



Meksa Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, IMF ile ilgili daha umut verici haber akışının endeksin yükselişinde etkili olduğunu belirtti. Turşucu, endeksin 49 bin direncini zorladığına işaret ederek, bu seviyenin de üzerine çıkılması halinde 51 bin seviyesine kadar çok güçlü bir direnç bulunmadığını kaydetti. Turşucu, "IMF anlaşması ve düşen faizler hisse senedi piyasasında olumlu bir rüzgarın esmesine neden oldu. Bu rüzgar sürdüğü müddetçe, endeksteki yukarı hareket devam edecektir" dedi.



Ziraat Yatırım'ın raporunda da borsanın 48 bin 976 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yükselişin ilk aşamada 49 bin 400, sonrasında ise 49 bin 900 direnç seviyeleri hedefli devam etmesinin bekleneceği belirtildi. Raporda, "Ancak 48 bin 976 seviyesinin altında kalınması durumunda ise tepki satışlarının ivmelenmesi beklenebilir" denildi.



Dolar ve faiz düşüyor



Borsadaki yükselişe karşılık dolar ve faizdeki düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar bugün (6 Ekim 2009) 1.47 seviyesinin de altına inerek 1.4645 TL'ye kadar geriledi ve son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar 1.4680 seviyesinin kısa vadede önemli bir direnç olduğunu ve altına kayılması durumunda satışların artabileceğine dikkat çekti.



Faiz tarafında da rekorlar devam ediyor. Dün tarihinde ilk kez yüzde 8'in altını gören faiz oranları bugün yüzde 7.77'ye kadar geriledi.



Faizlerin düşüşünde bugün yapılan Hazine ihalesine gelen rekor talep ve bileşik faizin yüzde 7.72'ye gerilemesi etkili oldu.



Hazine, bugün (6 Ekim 2009) düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam net 10 milyar 6 milyon lira borçlanırken, söz konusu ihalelere toplam 89 milyar 525 milyon lira tutarında teklif geldi.

