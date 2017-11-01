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Ekonomi

Borsa tarihinde ilk kez 113 bin puanı geçerek yeni bir rekor daha kırdı

Borsada görülen en yüksek seviye ise 113 bin 56 puan oldu

01 Kasım 2017 19:55

Borsada bugün rekor günü oldu. Sabahtan bu yana devam eden alımlarla endeks arka arkaya tarihi zirvesini bir adım öteye taşıdı. 

Borsa dün günü 110 bin 142 puandan tamamlamış ve bugüne yükselişle başlamıştı. Sabahtan bu yana devam eden alımlarla endeks önce tarihinde ilk kez 111 bin puanı geride bıraktı. Alımların devam ettiği borsada BİST 100 endeksi günün ilk yarısını 112 bin 73 puanla noktaladı ve zirvesini 112 bin puanın üzerine taşıdı.

Borsada alımlar günün ikinci yarısında da devam ediyor. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 113 bin 56 puanı gördü. Borsa saat 15.30 itibariyle yüzde 2.42 artışla 112 bin 842 puanda bulunuyor. 

"KGF haberleri olumlu etkiledi"

TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, BloombergHT'ye yaptığı açıklamada, endeksteki yükselişin en önemli nedeninin Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin kalıcı hale getirilmesi olduğunu söyledi.

Usul, "Likidite ihtiyacı dikkate alındığında KGF sürecinin devam edecek olması bankacılık sektörü açısından pozitif. Bunun da endeks üzerine yansımasını görüyoruz. 112 bin 900 seviyelerini aşabilirsek, 114 bin 700 seviyelerine gidebiliriz. Teknik anlamda böyle bir alan açıldı" dedi.

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ekonomiborsaendeksKredi Garanti Fonu

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