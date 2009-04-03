Borsa soruşturması vekillere uzandı

Soysal: Herkesle görüşürüm

Budak: Borsa hakkında konuşmadık

Hesaplara el konulacak

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) manipülasyon iddiasıyla savcılığın başlattığı soruşturmada detaylar netlik kazanıyor. Savcılık, Sermaye Piyasası Kurulu ve mali polisin 6 ay süren teknik takip sonucunda oluşturduğu 56 kişilik listede yer alan 54 kişi gözaltında tutuluyor.Bir kısmı iki yıl önce düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan ve borsada işlem yapması yasaklanan kişilerden oluşan zanlılar, fiyatları suni olarak yükseltip satarak küçük yatırımcıyı zarar ettirmekle suçlanıyor.AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak ile CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın da çete üyeleriyle görüştüğü iddia ediliyor. Milletvekillerinin dosyaları dokunulmazlıkları nedeniyle ayrıldı.NTV'ye açıklamalarda bulunan Çetin Soysal, manipülasyon iddialarını reddetti ve telefon dinlemeleriyle ilgili olarak "Telefonum 24 saat açık, herkesle görüşürüm" dedi.Soysal, yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:"Zaman zaman kendi yatırım hesabımdan borsada işlem yapmış olmama rağmen, söz konusu haberde adı geçen hisse senetleri ile ilgili kesinlikle hiçbir kazancım söz konusu olmamıştır. Bu durum banka ve SPK kayıtları ile de sabittir.Milletvekili olmam ve 16 yıldır aynı numarayı kullanmam hasebiyle birçok isimle görüşmüş olmam normaldir. Fakat soruşturmada adı geçen hiç kimse ile birlikte hukuka aykırılık şuuru ile hareket ederek haksız kazanç elde etmiş olmam mümkün değildir.Söz konusu grupla birlikte hareket ettiğim intibası uyandırma çabaları, TBMM'de yürütmüş olduğum 163 soru ve 20 Meclis araştırma önergesini, bunlara dair çalışmaları engelleme kastı ile tamamen sansasyonel kaygılarla kaleme alınmış hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz iddialardır."AKP'li Budak ise telefon dinlemesine takıldığı Akın Şapçı ile Keşan'dan tanıştıklarını belirterek "Kesinlikle borsa hakkında konuşmadık, belki parti işleri konuşmuşuzdur" dedi.Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nden İMKB'ye gönderilen yazıda, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün tarihli soruşturma evrakı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yazılarının soruşturma evrakı ekinde gönderildiği belirtildi.Mahkemece gönderilen bu yazıda, soruşturma evrakında "ek-1" nolu listede yer alan bazı kişilerin ve firmaların belirtilen aracı kurumlardaki hesapları ile "ek-2" nolu listedeki 54 kişinin tüm bankalardaki ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Başkanlığı'na üye tüm aracı kurumlardaki her türlü hesaplarına "el koyma kararının" verilmesinin talep edildiği kaydedildi.Talebi görüşen mahkemenin de "ek-1 nolu listedeki kişi ve firmaların belirtilen aracı kurumlardaki hesaplarına; ek-2 nolu listede adı geçen 54 kişinin de tüm bankalar ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Başkanlığı'na üye tüm aracı kurumlardaki her türlü hesaplarına ilişkin, tüm hesap hareketlerinin incelenerek suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, bu amaçla kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/1-a maddesinin 1, 2 ve 3. bentlerinde yer alan manipülasyon, içerden öğrenenlerin ticari sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma suçundan elde edilip edilmediğinin araştırılması ile yapılacak inceleme süresince şüpheli kişiler tarafından kullanılıp yönlendirdikleri hesapların el değiştirmesinin önlenebilmesi amacıyla CMK'nın 128. maddesi gereğince gerekli el koyma izninin verilmesini" hükme bağladığı ifade edildi.Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının, ekli 1 ve 2 nolu listelerle İMKB tarafından gereği için ilgili kurumlara bildirildiği kaydedildi.