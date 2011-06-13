T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa son 3 ayın en düşük seviyesinde

MSCI dünya borsalar endeksi yüzde 0.2'lik kayıpla Mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

13 Haziran 2011 03:00

T24- Dünya borsaları, Çin'de bugün açıklanan verilerin küresel büyümedeki yavaşlamaya dair endişeleri artırması ve yatırımcıları yüksek riskli varlıklardan devlet tahvillerine yöneltmesiyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Euro ise, bankaların Yunanistan'a sağlanacak ikinci mali yardıma ne şekilde dahil edileceği konusunda ilerleme  kaydedilememesine bağlı olarak hafif değer kaybetti, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz'da faiz artıracağına ilişkin  beklentilerden destek almaya devam etti.

MSCI dünya borsalar endeksi yüzde 0.2'lik kayıpla Mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, bankalar Mayıs'ta beklenenin altında yeni kredi sağlarken, ABD ve Avrupa Birliği'ne ihracat  2009 sonundan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 600 milyar dolarlık tahvil alım programının bu ay sona ermesinin ardından ABD'nin uygulayacağı  para politikasına ilişkin belirsizlik de, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasında etkili oldu.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24