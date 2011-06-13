Borsa son 3 ayın en düşük seviyesinde

T24- Dünya borsaları, Çin'de bugün açıklanan verilerin küresel büyümedeki yavaşlamaya dair endişeleri artırması ve yatırımcıları yüksek riskli varlıklardan devlet tahvillerine yöneltmesiyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Euro ise, bankaların Yunanistan'a sağlanacak ikinci mali yardıma ne şekilde dahil edileceği konusunda ilerleme kaydedilememesine bağlı olarak hafif değer kaybetti, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz'da faiz artıracağına ilişkin beklentilerden destek almaya devam etti.

MSCI dünya borsalar endeksi yüzde 0.2'lik kayıpla Mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, bankalar Mayıs'ta beklenenin altında yeni kredi sağlarken, ABD ve Avrupa Birliği'ne ihracat 2009 sonundan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 600 milyar dolarlık tahvil alım programının bu ay sona ermesinin ardından ABD'nin uygulayacağı para politikasına ilişkin belirsizlik de, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasında etkili oldu.

