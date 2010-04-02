Borsa son 29 ayın zirvesinde

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi, son 29 ayın zirvesine ulaşarak 58.173,54 puanı gördü. Dolar ise 1.5180 liradan güne başladı.



Endeks bundan önceki en son 58.000 puan üstü seans içi değerini 58.350,87 puanla 1 Kasım 2007 Perşembe günü 2. seansta görmüştü.



Dün 57.708,21 puandan kapanan endeks 48,92 puanlık artışla 57.757,13 puandan güne başladı.



Seansın ilk dakikalarında gelen alımlarla yükselişe geçen endeks ilk 5 dakika içinde 57.984 puanı görerek 58.000 puan seviyelerini test etti.



Yaklaşık 25 dakika boyunca 300 puanlık bir bantta dalgalanan endeks seansın ilk 50 dakikalık bölümü tamamlanırken 58.005,58 puana ulaşarak son 29 ayın rekorunu yeniledi. Daha sonraki dakikalarda 58.000 puanın üstünde tutunma çabaları ağırlık kazandı. Endeksin çıkışı 58.173,54 puanda sonlandı.



İlk 1 saat 15 dakikalık bölüm sona ererken endeks düne göre 393,28 puan ve yüzde 0,68 artışla 58.101,49 puan seviyesinde bulunuyor.



Endeks, 58.000 puan seviyelerini seans içinde ilk kez 9 Ekim 2007'de görmüş, ilk seans kapanışını da 58.053,40 puanla 11 Ekim 2007 tarihinde yapmıştı.



Bileşik Endeks'in 58.000 puan üstündeki en son seans içi değeri 58.350,87 puanla 1 Kasım 2007'de, kapanışı da 58.231,90 puanla 15 Ekim 2007'de gerçekleşmişti. Bu değer, İMKB Bileşik Endeksinin tüm zamanlardaki en yüksek kapanışı olarak kaydedildi.





Dövizde son durum...



Kapalıçarşı'da 1,5120 liradan alınan dolar 1,5180 liradan satılıyor.



2,0520 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 2,0590 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5210 lira, euro'nun satış fiyatı ise 2,0520 lira olmuştu.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,5120 lira, en yüksek fiyat 1,5155 lira, satışta en düşük fiyat 1,5180 lira, en yüksek fiyat 1,5205 lira düzeyinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,3563, sterlin-dolar paritesi 1,5266, yen-dolar paritesi ise 93,98 düzeyinde seyrediyor.







