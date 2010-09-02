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Ekonomi

Borsa rekorla kapandı

İMKB yüzde 0.3 artışla 60 bin 865'le rekor düzeyden kapandı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- İMKB yüzde 0.3 artışla 60 bin 865'le rekor düzeyden kapandı.


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,30 artışla 60 bin 865 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı.


İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 4.88 puan artarak 60 bin 865 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta sadece yüzde 0,01 oranında değer kazandı.


İlk seanstaki 175 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 180 puan yükseldi.


Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 değer kazandı.


Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 60 bin 737 puanla 29 Temmuz 2010 tarihinde kırmıştı.

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