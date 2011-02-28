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Ekonomi

BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN KAZANDIRDI   İSTANBUL (A.A)

28 Şubat 2011 20:40

-BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN KAZANDIRDI   İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - İMKB'de işlem gören hisse senetleri şubat ayında ortalama yüzde 3,15 oranında değer yitirdi. Ocak ayındaki yüzde 4,13'lük kayıp da dikkate alındığında hisse senetlerindeki iki aylık düşüş yüzde 7,15'e ulaştı. 2010 yılını 66.004,48 puandan tamamlayan İMKB 100 Endeksi iki ayda 4.720,61 puan geriledi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, şubat ayında 1.994,20 puanlık düşüşle 63.278,07 puandan 61.283,87 puana indi. Mali endeksteki aylık ortalama düşüş yüzde 3,57, sanayi endeksindeki ortalama düşüş yüzde 1,98 ve hizmetler endeksindeki ortalama düşüş de yüzde 4,98 oldu. Şubat ayında serbest piyasada dolar gerilerken, diğer döviz türleri artış gösterdi. Dolar aylık bazda yüzde 0,12 düşüşle 1,5990 liraya inerken avro yüzde 0,73 artışla 2,2120 liraya, İngiliz Sterlini yüzde 1,17 artışla 2,6000 liraya ve İsviçre Frangı yüzde 0,58 artışla 1,7200 liraya yükseldi. Şubat ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 6,21 oranında artarak 68,45 liradan 72,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,09 oranında artarak 460,00 liradan 488,00 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri şubat ayında ortalama yüzde 0,41 oranında düşüş kaydetti.      Şubat ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,48-0,67 aralığında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,47 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin net getirisi ise yüzde 0,55 olarak gerçekleşti.

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