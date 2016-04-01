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Ekonomi

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Himmet Karadağ oldu

23 milyon sermayeli Borsa İstanbul'un başkanlığını Talat Ulussever yürütüyordu

01 Nisan 2016 20:42

Borsa İstanbul genel kurulunda oybirliğiyle verilen karara göre, Himmet Karadağ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nda Hazine Müsteşarlığı'nın A grubu paylarını temsil eden Osman Akyüz ve Tuncay Dinç yerine Himmet Karadağ ve Osman Saraç seçildi. Karadağ Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Saraç, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.  423 milyon sermayeli Borsa İstanbul'un başkanlığını Talat Ulussever yürütüyordu.

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